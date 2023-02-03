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Инвестор из Армении начал продажу обесценившихся российских акций из западных портфелей

Экономика
Инвестор из Армении начал продажу обесценившихся российских акций из западных портфелей

Брокерская компания из Армении Armbrok начала продажу депозитарных расписок российских компаний, листинговавшихся ранее на западных биржах, от которых глобальные фонды были вынуждены избавиться из-за санкций, пишет РБК.

Таким образом крупные западные держатели акций, списавшие российские ценные бумаги, смогут хоть что-то на них заработать, а инвесторы из России — купить активы с большим дисконтом, достигающим 50-65% в расчете, что они будут позже переведены в инфраструктуру страны. Сделки по обесценившимся на Западе акциям проходят на внебиржевом рынке.

Как пояснил представитель Armbrok, продавцами бумаг выступают иностранные фонды и глобальные банки, имеющие с брокером из Армении контрагентские отношения. Основное условие для участия в торгах — активы не должны быть выпущены находящимися под санкциями эмитентами.
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