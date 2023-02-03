Инвестор из Армении начал продажу обесценившихся российских акций из западных портфелей

Таким образом крупные западные держатели акций, списавшие российские ценные бумаги, смогут хоть что-то на них заработать, а инвесторы из России — купить активы с большим дисконтом, достигающим 50-65% в расчете, что они будут позже переведены в инфраструктуру страны. Сделки по обесценившимся на Западе акциям проходят на внебиржевом рынке.