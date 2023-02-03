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Мошенники выманили у пожилой казанки 120 тысяч рублей на «спасение» внучки

Происшествия
Мошенники выманили у пожилой казанки 120 тысяч рублей на «спасение» внучки

Казанской пенсионерке позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником органов охраны правопорядка. Он заявил даме, что ее внучка стала виновницей ДТП.

Как пишет издание «KAZANFIRST» после этого в разговор вмешалась девушка, которую пенсионерка приняла за родственницу. Девушка, плача и всхлипывая, сообщила, что звонивший говорит правду, и попросила для решения проблемы 900 000 рублей.

Такой суммы у пожилой татарстанки не нашлось, но она согласилась передать все, что имела – 120 000 рублей. Позже к женщине приехал курьер и забрал деньги. Через некоторое время обманутая казанка позвонила своим родственникам и рассказала, что стала жертвой мошенников. В отделе казанской полиции «Танкодром» завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
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