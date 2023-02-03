Мошенники выманили у пожилой казанки 120 тысяч рублей на «спасение» внучки

Такой суммы у пожилой татарстанки не нашлось, но она согласилась передать все, что имела – 120 000 рублей. Позже к женщине приехал курьер и забрал деньги. Через некоторое время обманутая казанка позвонила своим родственникам и рассказала, что стала жертвой мошенников. В отделе казанской полиции «Танкодром» завели уголовное дело по статье «Мошенничество».