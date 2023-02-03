Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего для «особо значимого разговора»

Украинский президент Владимир Зеленский 2 февраля провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом политик сообщил во время своего нового обращения к народу.
По словам главы государства, заседание ставки впервые состоялось в двойном формате. Изначально в полном составе была рассмотрена ситуация на поле боя, а также вопросы обеспечения армии и подготовки кадров.
«А затем, во второй половине дня, — дополнительная встреча членов cтавки в узком формате. Для особо значимого разговора», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский пришел в ярость после слов американского генерала о неспособности ВСУ вытеснить ВС России.