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Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего для «особо значимого разговора»

Политика
Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего для «особо значимого разговора»

Украинский президент Владимир Зеленский 2 февраля провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом политик сообщил во время своего нового обращения к народу.

По словам главы государства, заседание ставки впервые состоялось в двойном формате. Изначально в полном составе была рассмотрена ситуация на поле боя, а также вопросы обеспечения армии и подготовки кадров.

«А затем, во второй половине дня, — дополнительная встреча членов cтавки в узком формате. Для особо значимого разговора», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский пришел в ярость после слов американского генерала о неспособности ВСУ вытеснить ВС России.
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