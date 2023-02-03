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Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом на Сахалине возросло до десяти

Происшествия
Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом на Сахалине возросло до десяти

На Сахалине, в Холмском районе возросло количество пострадавших при столкновении внедорожника Honda Vezel и школьного автобуса, в которые почти сразу потом врезался бензовоз. По данным сахалинского управления ГИБДД, травмы получили восемь детей 7-14 лет. Кроме того, пострадали водитель и пассажир иномарки.

Согласно предварительному выводу, ДТП мог спровоцировать водитель внедорожника. Он потерял контроль над управлением, после чего машина оказалась на встречной полосе, где и столкнулась с автобусом.

Ранее под Волгоградом произошла авария с участием грузовика и автобуса. Травмы получили девять человек, сообщило издание РИАМО.
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