Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом на Сахалине возросло до десяти

На Сахалине, в Холмском районе возросло количество пострадавших при столкновении внедорожника Honda Vezel и школьного автобуса, в которые почти сразу потом врезался бензовоз. По данным сахалинского управления ГИБДД, травмы получили восемь детей 7-14 лет. Кроме того, пострадали водитель и пассажир иномарки.