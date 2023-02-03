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Таиланд выдал РФ обвиняемого в заказном убийстве россиянина

Происшествия
Таиланд выдал РФ обвиняемого в заказном убийстве россиянина

Россиянина, который обвиняется в заказном убийстве, экстрадировали из Таиланда в РФ. Об этом СМИ сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По информации ведомства, в 2017 году фигурант решил устранить жителя Самары из-за конфликта в сфере ритуального бизнеса. Мужчина нашел исполнителей, которым заплатил 1 миллион рублей. Те несколько раз выстрелили в жертву. Потерпевший получил смертельные ранения.

Впоследствии заказчик скрылся за границей. Его объявили в международный розыск, а позже задержали в городе Паттайя.
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