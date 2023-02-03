Таиланд выдал РФ обвиняемого в заказном убийстве россиянина

По информации ведомства, в 2017 году фигурант решил устранить жителя Самары из-за конфликта в сфере ритуального бизнеса. Мужчина нашел исполнителей, которым заплатил 1 миллион рублей. Те несколько раз выстрелили в жертву. Потерпевший получил смертельные ранения.