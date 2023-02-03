«Мы бы давно угорели»: Захарова жестко ответила Зеленскому на жалобы о санкциях против РФ

По словам дипломата, советский народ сумел спасти Западную Европу от нее же самой в середине 20-го века. Сейчас представителям европейских стран нужно подумать дважды. Плюс ко всему регион впадает в рецессию и идет ко дну вместе с «привязанной к ногам» Украиной.