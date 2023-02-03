«Мы бы давно угорели»: Захарова жестко ответила Зеленскому на жалобы о санкциях против РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко отреагировала на жалобы украинского президента Владимира Зеленского о том, что Москва стала лучше адаптироваться к санкциям, а темпы введения ограничений со стороны Европы замедлились.
По словам дипломата, советский народ сумел спасти Западную Европу от нее же самой в середине 20-го века. Сейчас представителям европейских стран нужно подумать дважды. Плюс ко всему регион впадает в рецессию и идет ко дну вместе с «привязанной к ногам» Украиной.
«Какой же он все-таки Зеленский. Если бы не санкции 2014 и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег — навязанная Западом в 90-е "элита" не дала бы развиваться», — написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает проект нового пакета санкций Европы недостаточно сильным.