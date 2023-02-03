Politico: офицер ВС США призвал Белый дом отправить американских контрактников на Украину

Соединенные Штаты должны отправить на Украину американских контрактников для помощи ВСУ. С таким призывом к Белому дому выступил офицер ВС США в отставке Александр Виндман, сообщает издание Politico.
Виндман предлагает послать на Украину до 200 опытных американских военнослужащих, которые займутся обучением солдат ВСУ ремонту западной военной техники, пострадавшей в ходе боевых действий.
По мнению военного, это поможет украинской армии поддерживать западную боевую технику в рабочем состоянии, так как сегодня она отправляется в Польшу для проведения ремонтных работ. Виндман также отметил слабую пропускную способность польско-украинской границы, через которую идут основные поставки западного оружия Киеву.