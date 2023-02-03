Politico: офицер ВС США призвал Белый дом отправить американских контрактников на Украину

По мнению военного, это поможет украинской армии поддерживать западную боевую технику в рабочем состоянии, так как сегодня она отправляется в Польшу для проведения ремонтных работ. Виндман также отметил слабую пропускную способность польско-украинской границы, через которую идут основные поставки западного оружия Киеву.