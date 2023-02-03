Актер Евдокимов подкрепил слухи о романе с разведенной Кристиной Асмус

Актриса, с ее слов, сначала пришла в замешательство, поскольку в Дубае нет бездомных. Но затем она вспомнила про благотворительную организацию, помогающую бездомным с документами, работой и пособиями. Они с дочерью оформили ежемесячное пожертвование для этой организации прямо из такси, поделилась Асмус.