Актер Евдокимов подкрепил слухи о романе с разведенной Кристиной Асмус

Актер Роман Евдокимов подогрел слухи об отношениях со звездой «Интернов» Кристиной Асмус. Пару давно подозревают в романе, и артист подкрепил подобные домыслы комментарием в соцсетях.
Разведенная актриса провела отпуск в Дубае вместе с дочерью от экс-мужа — комика Гарика Харламова. Асмус поделилась с подписчиками историей, которая случилась с ней и девочкой за границей.
По словам артистки, они с ребенком играли в такси в «Правду или действие». Когда дочь выбрала действие, Асмус предложила девочке сделать то, от чего ей самой станет хорошо. Ребенок задумался и заявил, что хочет помогать бездомным, чем удивил звездную мать.
Актриса, с ее слов, сначала пришла в замешательство, поскольку в Дубае нет бездомных. Но затем она вспомнила про благотворительную организацию, помогающую бездомным с документами, работой и пособиями. Они с дочерью оформили ежемесячное пожертвование для этой организации прямо из такси, поделилась Асмус.
Однако у некоторых история знаменитости не вызвала восторга. Комментаторы предположили, что звезда «Интернов» приукрасила действительность, чтобы показать себя в лучшем свете. Неожиданно за актрису вступился в комментариях Евдокимов.
«Я в этой машине был. Жаль, что простое проявление человеческой небезразличности в вашем мире может быть только обманом», — возмутился он.
Напомним, Асмус развелась с Харламовым в 2020 году. Недавно стало известно, что бывшие супруги до сих пор живут вместе в загородном доме. Комик и актриса устроили по этому поводу настоящий скандал в соцсетях.