Житель Уфы убил двух несовершеннолетних сыновей и свел счеты с жизнью

Житель Уфы устроил кровавую расправу над собственными детьми. Жертвами преступника стали двое мальчиков 7 и 13 лет, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Трагедия произошла в квартире подозреваемого. Причину убийства детей установят следователи. Жена злоумышленника успела покинуть квартиру с 10-летней дочерью.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Руководство следственного управления Башкортостана взяло на контроль расследование преступления.