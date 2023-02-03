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Житель Уфы убил двух несовершеннолетних сыновей и свел счеты с жизнью

Происшествия
Житель Уфы убил двух несовершеннолетних сыновей и свел счеты с жизнью

Житель Уфы устроил кровавую расправу над собственными детьми. Жертвами преступника стали двое мальчиков 7 и 13 лет, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла в квартире подозреваемого. Причину убийства детей установят следователи. Жена злоумышленника успела покинуть квартиру с 10-летней дочерью.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Руководство следственного управления Башкортостана взяло на контроль расследование преступления.
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