Россиянина не пустили в Европу из-за цифры «1» в шенгенской визе

Инцидент произошел с петербуржцем, которому предстоял перелет в Хельсинки с острова Бали с пересадкой в Стамбуле. На регистрации представитель перевозчика заметил, что у россиянина стоит цифра «1» в визе. Отметка подразумевает однократный въезд в зону шенгена. Однако сам путешественник признался, что уже трижды без проблем путешествовал по этому документу.