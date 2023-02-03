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Россиянина не пустили в Европу из-за цифры «1» в шенгенской визе

Общество
Россиянина не пустили в Европу из-за цифры «1» в шенгенской визе

Путешественнику из России отказали в посадке на рейс до Финляндии. Сотрудник авиакомпании Turkish Airlines заметил цифру «1» в шенгенской визе туриста.

Инцидент произошел с петербуржцем, которому предстоял перелет в Хельсинки с острова Бали с пересадкой в Стамбуле. На регистрации представитель перевозчика заметил, что у россиянина стоит цифра «1» в визе. Отметка подразумевает однократный въезд в зону шенгена. Однако сам путешественник признался, что уже трижды без проблем путешествовал по этому документу.

«И наши, и финны, и эстонцы — все визы под лупой смотрят. Да и вообще в одноразовом шенгене обычно стоит более короткий период путешествия, а у меня — год и срок пребывания 90 дней», — приводит слова россиянина TourDom.RU.

Как результат, турист был вынужден покупать новые билеты в Петербург из Стамбула. Он также планирует обратиться в консульство, чтобы прояснить ситуацию с въездным документом.
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