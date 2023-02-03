Российский сериал «Вампиры средней полосы» продлили на третий сезон. Об этом сообщил хореограф и актер Егор Дружинин, который сыграл во второй части проекта.
В Telegram-канале онлайн кинотеатра START появился ролик, где Дружинин в образе Бориса Феликсовича пляшет чечетку и достает из кармана тройку червей, а затем улыбается, демонстрируя клыки.
«Разве у Бориса Феликсовича есть причина для танцев? Конечно! Ведь сериал «Вампиры средней полосы» продлен на третий сезон», — говорится в сообщении.
Премьера сериала «Вампиры средней полосы» состоялась в марте 2021 года. Проект рассказывает историю семьи вурдалаков из Смоленска. Главного вампира Святослава Вернидубовича сыграл актер Юрий Стоянов, сообщает «Царьград».