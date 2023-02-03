Демограф Иванова объяснила, почему снижается численность населения России

Численность населения России за последние годы уменьшилась на 550 тысяч человек. Заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова перечислила факторы, влияющие на этот процесс.
Влияние на снижение численности населения России оказала не только пандемия COVID-19. Эта тенденция началась еще до 2019 года и она связана со спадом рождаемости и ростом смертности, передает «Говорит Москва».
«Фактически в детородный возраст вступили женщины, рожденные в годы спада рождаемости, то есть в 90-е XX века. За счет этого мы имели сокращение количества рождений. Что касается роста числа умерших, то это тоже структурный фактор: это те поколения, которые родились в послевоенный период и имеют возраст за 70 лет», — пояснила Иванова.
Специалисты ООН ранее сообщили, чем грозит сокращение численности населения в Китае всему человечеству. КНР может потерять статус мировой фабрики, сообщает «Ридус».