Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Демограф Иванова объяснила, почему снижается численность населения России

Общество
Демограф Иванова объяснила, почему снижается численность населения России

Численность населения России за последние годы уменьшилась на 550 тысяч человек. Заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова перечислила факторы, влияющие на этот процесс.

Влияние на снижение численности населения России оказала не только пандемия COVID-19. Эта тенденция началась еще до 2019 года и она связана со спадом рождаемости и ростом смертности, передает «Говорит Москва».

«Фактически в детородный возраст вступили женщины, рожденные в годы спада рождаемости, то есть в 90-е XX века. За счет этого мы имели сокращение количества рождений. Что касается роста числа умерших, то это тоже структурный фактор: это те поколения, которые родились в послевоенный период и имеют возраст за 70 лет», — пояснила Иванова.

Специалисты ООН ранее сообщили, чем грозит сокращение численности населения в Китае всему человечеству. КНР может потерять статус мировой фабрики, сообщает «Ридус».
россия демография численность населения
Военкоры ФАН
Лучшие в аду