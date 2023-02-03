В Пентагоне решили не сбивать китайский «шпионский воздушный шар»

Власти США отказались сбивать обнаруженный над северными штатами воздушный шар, предположительно принадлежащий китайской разведке.
Неизвестный воздушный шар появился над севером США накануне. Американские военные решили не сбивать его, чтобы не повредить его обломками объекты на земле, сообщил прессе представитель Пентагона.
«По нашим оценкам, он достаточно большой, чтобы обломки нанесли ущерб, если мы его собьем», — отметил чиновник.
Он уточнил, что накануне военные рассматривали возможность сбить объект в Монтане, но отказались от этой идеи, оценив риски. По оценке Пентагона, шар не представляет опасности для авиации.
Ранее сообщалось, что военные на протяжении нескольких дней отслеживают предполагаемый китайский разведывательный воздушный шар над севером США.