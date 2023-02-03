Пьяный водитель Maybach с архивными номерами попытался дать взятку инспектору в Петербурге

Водитель Maybach стал фигурантом двух уголовных дел в Петербурге. Он сел за руль пьяным и путался подкупить полицейского, сообщает начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Инцидент произошел у дома №35 по проспекту Испытателей. Инспектор ДПС остановил для проверки элитную иномарку, за рулем которой находился 57-летний петербуржец. Правоохранитель установил, что машина числится архивной. Прежний хозяин снял ее с регистрации после продажи, а новый не поставил на учет. Кроме того, автомобилист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и решил «откупиться», предложив инспектору деньги в размере 2 тысяч рублей.
Водителя доставили в участок, а машину поместили на спецстоянку. Мужчина стал фигурантом двух уголовных дел: по части 2 статьи 264.1 (управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за аналогичное преступление) и статье 291.2 (мелкое взяточничество) УК РФ.