Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Hürriyet: Эрдоган считает предстоящие выборы президента Турции переломными

Политика
Hürriyet: Эрдоган считает предстоящие выборы президента Турции переломными

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает предстоящие президентские выборы переломными для всей страны, сообщил автор издания Hürriyet Абдулькадир Сельви.

По словам приближенного к правительству журналиста, действующий глава государства сейчас сосредоточен на избирательном процессе. Эрдоган упорно трудится и уже посетил 66 провинций. Оппозиция же еще не определилась с кандидатом на выборах.

«Он (Эрдоган. — Прим. ФАН) считает 14 мая переломным моментом для будущего видения Турции. Турция либо скажет "хватит", либо "продолжайте"», — подчеркнул обозреватель.

Сам Эрдоган ранее сообщил, что президентские выборы в Турции пройдут 14 мая.
турция выборы эрдоган
Военкоры ФАН
Лучшие в аду