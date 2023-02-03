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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе у торгового центра

Происшествия
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе у торгового центра

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе у торгового центра в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным СМИ, злоумышленником оказался бывший сотрудник ТЦ. Обезвредить нападавшего смог охранник здания. Он выбил из рук стрелка автомат и включил сирену, что напугало преступника.

Обошлось без пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стражи порядка проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. Устанавливаются мотивы фигуранта.
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