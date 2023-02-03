Врач-реаниматолог Симбирцев предупредил любителей кальяна о риске развития рака

Действительно ли кальян не менее опасен, чем обычные сигареты, рассказал врач-реаниматолог Сергей Симбирцев.
Кальянный дым содержит более 80 токсичных химических веществ. Некоторые из них способствуют развитию рака легких, мочевого пузыря и полости рта. Кальян вредит здоровью не меньше сигарет, отметил Сергей Симбирцев в интервью газете «Известия».
«За обычный часовой сеанс курения кальяна пользователи могут вдохнуть в 100–200 раз больше дыма, чем от одной сигареты», — рассказал врач-реаниматолог.
У тех, кто курит кальян, также увеличивается риск развития инфекционных заболеваний. Как правило, один и тот же мундштук передается от одного к другому человеку в компании. К тому же увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких.
Недавнее исследование американских ученых свидетельствует о негативном влиянии курения на память. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются люди в возрасте от 45 до 59 лет, пишет «Ридус». Ранний отказ от курения поможет избежать этого.