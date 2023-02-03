Почему нынешняя Европа не нужна России, обсудят в медиацентре «Патриот»

Почему нынешняя Европа не нужна России? Путин заявил об утрате элитами Германии памяти о борьбе с нацизмом — первыми жертвами нацизма были немецкие антифашисты. Что имелось ввиду? МИД Франции заявил, что Париж и НАТО не воюют с Россией — это правда? Зачем Анджей Дуда в Риге объявил о намерении организовать новый железный занавес с Россией, «который будет достигать облаков»? Почему польские фермеры заявили о риске разорения из-за цены ввозимого с Украины зерна? Швеция заявила Турции, что религиозные вопросы в сделку не входили — финт ушами? Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции и ФРГ в Стамбуле прекратили работу — давят на Эрдогана? Глава МИД России Лавров заявил, что Запад рассматривает Молдавию на роль следующей Украины — Запад хочет глобальный конфликт? На саммите НАТО в Вильнюсе члены НАТО будут обсуждать прямое военное столкновение с РФ? Пентагон несколько дней отслеживает китайский воздушный шар-шпион над США и не сбивает его — так боятся реакции Китая?