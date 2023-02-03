Минфин: жители России купили рекордные объемы золотых слитков в 2022 году

В Сбербанке напомнили, что этот актив продвигался и финансово-кредитными организациями, и Центробанком РФ в качестве одной из альтернатив сбережениям в недружественных валютах. Кроме того, власти отменили НДС при покупке золота. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов добавил, что на всплеск продаж также повлиял рост геополитической неопределенности в мире.