Минфин: жители России купили рекордные объемы золотых слитков в 2022 году

Россияне с января по ноябрь 2022 года приобрели рекордные объемы золота — более 50 тонн. Прежде максимальные показатели не превышали 6-7 тонн, пишут «Известия» со ссылкой на Министерство финансов.
По сравнению с двумя предыдущими годами объемы реализации драгметалла выросли в десять раз. Порядка 60% пришлось на слитки весом один килограмм, 38% — до килограмма, 2% — стандартные (12,4 кг). К концу 2022 года большим спросом среди населения стали пользоваться слитки массой до 100 граммов.
В Сбербанке напомнили, что этот актив продвигался и финансово-кредитными организациями, и Центробанком РФ в качестве одной из альтернатив сбережениям в недружественных валютах. Кроме того, власти отменили НДС при покупке золота. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов добавил, что на всплеск продаж также повлиял рост геополитической неопределенности в мире.