Как в России празднуют день православной молодежи, расскажут в «Патриоте»

В России и во всем мире 15 февраля празднуют день православной молодежи. Впервые праздновать День православной молодежи начали в 1953 году во Франции. Идея принадлежит Всемирному братству православной молодежи «Синдесмос», а само празднование приходится на Сретение.
Чем конкретно занимается отдел по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии? Влюбленность, компьютеры, гаджеты, дискотеки — это все противоречит православию? Как современная российская молодежь относится к религии, в частности, к православию? Почему в церквях так мало молодежи? Что интересного Церковь может предложить подрастающему поколению? Что такое православная семья, насколько их много, успешны ли они? Какие главные проблемы существуют внутри молодежных православных сообществ? Как развито сейчас волонтерство среди православной молодых людей? Можно ли уберечь юношей и девушек от вредного воздействия Сети?
На эти и другие вопросы в медиацентре «Патриот» в рамках программы «Вертикаль» ответит диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита» — Прим. ФАН.).
Гостем программы станет клирик Казанского собора Санкт-Петербурга, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии протоиерей Константин Головатский.
Эфир состоится 3 февраля, в пятницу, в 14:00.
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