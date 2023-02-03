Как в России празднуют день православной молодежи, расскажут в «Патриоте»

Чем конкретно занимается отдел по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии? Влюбленность, компьютеры, гаджеты, дискотеки — это все противоречит православию? Как современная российская молодежь относится к религии, в частности, к православию? Почему в церквях так мало молодежи? Что интересного Церковь может предложить подрастающему поколению? Что такое православная семья, насколько их много, успешны ли они? Какие главные проблемы существуют внутри молодежных православных сообществ? Как развито сейчас волонтерство среди православной молодых людей? Можно ли уберечь юношей и девушек от вредного воздействия Сети?