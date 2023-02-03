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Экс-замглавы минздрава Челябинской области получил условный срок за махинации с закупками

Происшествия
Экс-замглавы минздрава Челябинской области получил условный срок за махинации с закупками

Центральный районный суд Челябинской области вынес приговор бывшему замминистра здравоохранения региона, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Он получил наказание в виде шести лет лишения свободы условно. Об этом СМИ сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что в марте 2020 года чиновник обеспечил победу в тендере аффилированным компаниям. В результате власти заключили с фирмами госконтракты на поставку в больницы компьютерных томографов по завышенным ценам. Ущерб бюджету оценили в 82 млн рублей. Фигурант признал свою вину.
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