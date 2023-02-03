Экс-замглавы минздрава Челябинской области получил условный срок за махинации с закупками

Установлено, что в марте 2020 года чиновник обеспечил победу в тендере аффилированным компаниям. В результате власти заключили с фирмами госконтракты на поставку в больницы компьютерных томографов по завышенным ценам. Ущерб бюджету оценили в 82 млн рублей. Фигурант признал свою вину.