Белый дом выступил за запрет использования флага и гимна РФ на международных турнирах

Власти США поддержали запрет на использование флага и гимна России на международных спортивных турнирах.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга озвучила позицию США по вопросу возможного допуска сборных России и Белоруссии к международным турнирам. Она заявила, что в Вашингтоне не против участия спортсменов в соревнованиях, но исключительно в нейтральном статусе.
«Использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов России и Беларуси также должно быть запрещено. Мы придерживаемся именно такой позиции», — отметила пресс-секретарь Белого дома.
Ранее в МОК допустили возможность участия сборных России и Белоруссии в парижской Олимпиаде. Против этого выступили спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, сообщает «360».
Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены разыграют медали в 32 дисциплинах.