Белый дом выступил за запрет использования флага и гимна РФ на международных турнирах

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга озвучила позицию США по вопросу возможного допуска сборных России и Белоруссии к международным турнирам. Она заявила, что в Вашингтоне не против участия спортсменов в соревнованиях, но исключительно в нейтральном статусе.