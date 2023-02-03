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Белый дом выступил за запрет использования флага и гимна РФ на международных турнирах

Спорт
Белый дом выступил за запрет использования флага и гимна РФ на международных турнирах

Власти США поддержали запрет на использование флага и гимна России на международных спортивных турнирах.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга озвучила позицию США по вопросу возможного допуска сборных России и Белоруссии к международным турнирам. Она заявила, что в Вашингтоне не против участия спортсменов в соревнованиях, но исключительно в нейтральном статусе.

«Использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов России и Беларуси также должно быть запрещено. Мы придерживаемся именно такой позиции», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее в МОК допустили возможность участия сборных России и Белоруссии в парижской Олимпиаде. Против этого выступили спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, сообщает «360».

Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены разыграют медали в 32 дисциплинах.
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