В минобороны Британии усомнились в пользе поставок истребителей на Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поставки истребителей на Украину не положат конец спецоперации ВС РФ по взмаху «волшебной палочкой».
О перспективах поставок министр высказался после переговоров с австралийским коллегой Ричардом Марлзом. Уоллес подчеркнул, что открыт к изучению вопроса отправки всех типов вооружений Киеву, но не считает их панацеей.
«Даже если мы объявим завтра утром, что поставим им истребители, это займет месяцы — потому что неожиданно придется обучаться тому, как управлять истребителем», — напомнил политик.
Уоллес также отметил, что Россия прибегает к атакам вроде тех, которые наносили во время Первой мировой войны, поэтому украинской армии нужно формировать военные формирования на земле.