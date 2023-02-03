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В минобороны Британии усомнились в пользе поставок истребителей на Украину

Армия
В минобороны Британии усомнились в пользе поставок истребителей на Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поставки истребителей на Украину не положат конец спецоперации ВС РФ по взмаху «волшебной палочкой».

О перспективах поставок министр высказался после переговоров с австралийским коллегой Ричардом Марлзом. Уоллес подчеркнул, что открыт к изучению вопроса отправки всех типов вооружений Киеву, но не считает их панацеей.

«Даже если мы объявим завтра утром, что поставим им истребители, это займет месяцы — потому что неожиданно придется обучаться тому, как управлять истребителем», — напомнил политик.

Уоллес также отметил, что Россия прибегает к атакам вроде тех, которые наносили во время Первой мировой войны, поэтому украинской армии нужно формировать военные формирования на земле.
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