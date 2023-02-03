Эксперты назвали страны Европы с самой дорогой ипотекой

Более чем в половине стран Европы ипотечные ставки достигли многолетних максимумов. Об этом гласят результаты анализа РИА Новости данных центробанков региона.
Страной с наиболее дорогой ипотекой в ноябре 2022 года оказалась Молдавия. Там средняя ставка достигла 12,89%, что стало рекордом с мая 2016 года.
На второй строчке разместилась Венгрия с рекордной как минимум с 2015 года ставкой в 10,95%. Тройку лидеров замкнула Украина, однако там цена ипотеки за месяц упала до 10,95%.
Затем идет Польша с историческим максимумом в 9,3% годовых. Топ-5 стран закрыла Россия, при этом ставка за месяц тут сократилась до 7,11%. Также в РФ сейчас разрабатываются новые программы для замены околонулевой ипотеки — их станет отличать низкий ежемесячный платеж по кредиту, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В топ-10 по стоимости жилищного займа вошли Румыния (6,96%), Великобритания (5,97%), Черногория (4,98%), Сербия (4,77%), а также Латвия и Литва (4,09%). Самая низкая цена ипотеки в Европе по итогам ноября оказалась во Франции, где она поднялась до 1,91%.