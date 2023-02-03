Эксперты назвали страны Европы с самой дорогой ипотекой

Затем идет Польша с историческим максимумом в 9,3% годовых. Топ-5 стран закрыла Россия, при этом ставка за месяц тут сократилась до 7,11%. Также в РФ сейчас разрабатываются новые программы для замены околонулевой ипотеки — их станет отличать низкий ежемесячный платеж по кредиту, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».