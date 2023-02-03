Россиянам назвали самый дешевый заграничный тур этой весны

Путевка в ОАЭ, на аналогичных условия, обойдется в 109 тыс. рублей. Более бюджетным будет путешествие в Египет. Восемь ночей в пятизвездочном отеле на двоих стоит 97 тыс. рублей. И самым дешевым оказался отдых в Турции. Цена недельного тура на двоих, с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраком, составит 79 тыс. рублей.