Россиянам назвали самый дешевый заграничный тур этой весны

Граждане РФ уже начали готовиться к весенним отпускам. Стало известно, какие направления в предстоящем туристическом сезоне будут самыми бюджетными.
Составлен топ-5 заграничных туров, которые имеют наибольшую популярность среди россиян. На последнем месте по стоимости оказались Мальдивы. Самая дешевая путевка на двоих на неделю составит минимум 288 тыс. рублей. Бюджетнее обойдется путешествие в Таиланд. Стоимость недельного тура на двоих, с проживанием в трехзвездочном отеле, составит 176 тыс. рублей.
Путевка в ОАЭ, на аналогичных условия, обойдется в 109 тыс. рублей. Более бюджетным будет путешествие в Египет. Восемь ночей в пятизвездочном отеле на двоих стоит 97 тыс. рублей. И самым дешевым оказался отдых в Турции. Цена недельного тура на двоих, с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраком, составит 79 тыс. рублей.
Турция притягивает путешественников со всего мира не только дешевым отдыхом, но и красивыми видами, передает «Ридус». В соцсетях опубликовали фотографию с одним из сказочных мест республики.