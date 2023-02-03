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Смертельный подрыв автомобиля в Энергодаре назвали терактом

Происшествия
Смертельный подрыв автомобиля в Энергодаре назвали терактом

Взрыв прогремел на территории города Энергодар. Смертельные ранения получил один человек. Трагический инцидент стал следствием теракта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Согласно его данным, сдетонировало устройство, установленное неизвестными в автомобиле. Специалисты выясняют личность погибшего и разбираются в обстоятельствах случившегося.

Наиболее громко взрыв услышали жители пятого микрорайона. На месте работают сотрудники экстренных служб. Причастные к совершению преступления разыскиваются.
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