Смертельный подрыв автомобиля в Энергодаре назвали терактом

Взрыв прогремел на территории города Энергодар. Смертельные ранения получил один человек. Трагический инцидент стал следствием теракта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Согласно его данным, сдетонировало устройство, установленное неизвестными в автомобиле. Специалисты выясняют личность погибшего и разбираются в обстоятельствах случившегося.
Наиболее громко взрыв услышали жители пятого микрорайона. На месте работают сотрудники экстренных служб. Причастные к совершению преступления разыскиваются.