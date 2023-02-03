Составлен список российских и зарубежных сериалов, которые стоит посмотреть в феврале

Зрителей ждут не только новые проекты, но и продолжение старых. 6 февраля выходит шестой сезон сериала «Ивановы-Ивановы» (СТС more.tv), 13 февраля — третий сезон «Патриота» (ТНТ), а 23 февраля — третий сезон сериала «Сама дура» (Premier).