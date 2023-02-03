Составлен список российских и зарубежных сериалов, которые стоит посмотреть в феврале

Сразу несколько российских и зарубежных сериалов выходят в феврале. Перечислены новинки, на которые стоит обратить внимание.
Сразу два отечественных сериала выходят 3 февраля. На эту дату назначена премьера проектов «Комплекс бога» (KION) и «Сеструха» («Пятница!»). Также в феврале стоит посмотреть российские сериалы «Фишер» (8 февраля, more.tv, Wink), «Раневская» (8 февраля, KION), «Шаляпин» (13 февраля, «Россия-1», Okko), «Содержанки. Перезагрузка» (16 февраля, START), «Дурдом» (17 февраля, «Пятница!»).
Зрителей ждут не только новые проекты, но и продолжение старых. 6 февраля выходит шестой сезон сериала «Ивановы-Ивановы» (СТС more.tv), 13 февраля — третий сезон «Патриота» (ТНТ), а 23 февраля — третий сезон сериала «Сама дура» (Premier).
Среди зарубежных проектов новинками месяца станут «Ковчег» (1 февраля, SYFY, Peacock), «Дорогой Эдвард» (3 февраля, Apple TV+), «Здравствуй, будущее!» (17 февраля, Apple TV+) и «Консультант» (24 февраля, Amazon Prime Video). Кроме того, 17 февраля на Amazon Prime Video выходит второй сезон проекта «Карнивал Роу», передает «Вокруг ТВ».