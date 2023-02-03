Врач-онколог Стилиди заявил, что ожирение на 70% повышает риск развития рака

Как связаны ожирение и рак, рассказал директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.
Наличие лишнего веса способствует развитию ряда заболеваний. В этот список входит и рак, рассказал Иван Стилиди в интервью газете «Известия». Ожирение увеличивает вероятность развития злокачественных заболеваний от 30 до 70%.
Чаще всего у тех, кто имеет лишний вес, появляется колоректальный рак, рак молочной железы, тела матки и поджелудочной железы. Избыточная масса тела способствует выработке биологически активных веществ и цитокинов.
Американские ученые ранее представили лазерный пластырь, который способен обнаружить рак, гипертонию и диабет. Его первая версия появилась в 2018 году. В конце 2022-го ученые показали усовершенствованную разработку, пишет «Ридус». Пластырь определяет аномальные скопления крови и опухоли.