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Врач-онколог Стилиди заявил, что ожирение на 70% повышает риск развития рака

Общество
Врач-онколог Стилиди заявил, что ожирение на 70% повышает риск развития рака

Как связаны ожирение и рак, рассказал директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

Наличие лишнего веса способствует развитию ряда заболеваний. В этот список входит и рак, рассказал Иван Стилиди в интервью газете «Известия». Ожирение увеличивает вероятность развития злокачественных заболеваний от 30 до 70%.

Чаще всего у тех, кто имеет лишний вес, появляется колоректальный рак, рак молочной железы, тела матки и поджелудочной железы. Избыточная масса тела способствует выработке биологически активных веществ и цитокинов.

Американские ученые ранее представили лазерный пластырь, который способен обнаружить рак, гипертонию и диабет. Его первая версия появилась в 2018 году. В конце 2022-го ученые показали усовершенствованную разработку, пишет «Ридус». Пластырь определяет аномальные скопления крови и опухоли.
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