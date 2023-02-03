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Президент ЦАР Туадера планирует лично принять участие в саммите Россия-Африка в Петербурге

Политика
Президент ЦАР Туадера планирует лично принять участие в саммите Россия-Африка в Петербурге

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера намерен лично принять участие в саммите Россия-Африка, который состоится в Петербурге, сообщил посол РФ в стране Александр Бикантов.

В разговоре с РИА Новости дипломат отметил, что африканская республика настроена на участие в международном мероприятии. В случае форс-мажора страну будет представлять премьер-министр Феликс Молуа.

«Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично возглавить делегацию», — подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что представители ЮАР планируют принять участие в июльском саммите Россия-Африка в Петербурге.
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