Президент ЦАР Туадера планирует лично принять участие в саммите Россия-Африка в Петербурге

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера намерен лично принять участие в саммите Россия-Африка, который состоится в Петербурге, сообщил посол РФ в стране Александр Бикантов.
В разговоре с РИА Новости дипломат отметил, что африканская республика настроена на участие в международном мероприятии. В случае форс-мажора страну будет представлять премьер-министр Феликс Молуа.
«Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично возглавить делегацию», — подчеркнул посол.
Ранее сообщалось, что представители ЮАР планируют принять участие в июльском саммите Россия-Африка в Петербурге.