Комплексные ревматологические центры открылись в Москве

Ревматологические центры, где пациенты могут получить комплексное лечение, открылись в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Граждане с ревматологическими заболеваниями теперь смогут получить квалифицированную медицинскую помощь в стенах одного учреждения. В центрах, созданных по новым стандартам столичного здравоохранения, предусмотрены амбулаторное отделение, дневной и круглосуточный стационары, передает РБК.
«Важно отметить, что после этого пациент не останется один на один со своим диагнозом, врачи будут осуществлять пожизненное диспансерное наблюдение и регулярно проводить контрольные обследования», — отметила Ракова.
Врачи отделения патологии беременности СПбГПМУ ранее превели сложную операцию по переливанию крови плоду беременной женщины, передает «Петербургский дневник».