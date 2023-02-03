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Комплексные ревматологические центры открылись в Москве

Общество
Комплексные ревматологические центры открылись в Москве

Ревматологические центры, где пациенты могут получить комплексное лечение, открылись в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Граждане с ревматологическими заболеваниями теперь смогут получить квалифицированную медицинскую помощь в стенах одного учреждения. В центрах, созданных по новым стандартам столичного здравоохранения, предусмотрены амбулаторное отделение, дневной и круглосуточный стационары, передает РБК.

«Важно отметить, что после этого пациент не останется один на один со своим диагнозом, врачи будут осуществлять пожизненное диспансерное наблюдение и регулярно проводить контрольные обследования», — отметила Ракова.

Врачи отделения патологии беременности СПбГПМУ ранее превели сложную операцию по переливанию крови плоду беременной женщины, передает «Петербургский дневник».
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