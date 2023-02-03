Комплексные ревматологические центры открылись в Москве

Граждане с ревматологическими заболеваниями теперь смогут получить квалифицированную медицинскую помощь в стенах одного учреждения. В центрах, созданных по новым стандартам столичного здравоохранения, предусмотрены амбулаторное отделение, дневной и круглосуточный стационары, передает РБК.