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Анджей Сапковский высказался о сериале «Ведьмак» от Netflix

Общество
Анджей Сапковский высказался о сериале «Ведьмак» от Netflix

Автор «Саги о ведьмаке», писатель Анджей Сапковский высказался о сериале «Ведьмак» от стриминговой платформы Netflix. Проект сняли по мотивам его произведения.

Сапковский посетил Международную книжную выставку в Тайбэе. Писатель признался, что планирует продолжить серию романов про ведьмака и ответил на вопрос, как он относится к адаптации своего произведения от Netflix.

«Видел и хуже, видел и лучше», — коротко ответил Сапковский.

Пять лет назад писатель говорил, что после седьмой книги под названием «Владычицы озера» он не планирует продолжать сагу. Тогда Сапковский сообщал о возможном создании приквела или сайдквела.

В конце прошлого года на экраны вышел проект «Ведьмак. Происхождение». Критикам не понравился сериал за скомканный сюжет и быстрый темп повествования, сообщает портал RT.
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