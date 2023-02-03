Анджей Сапковский высказался о сериале «Ведьмак» от Netflix

Автор «Саги о ведьмаке», писатель Анджей Сапковский высказался о сериале «Ведьмак» от стриминговой платформы Netflix. Проект сняли по мотивам его произведения.
Сапковский посетил Международную книжную выставку в Тайбэе. Писатель признался, что планирует продолжить серию романов про ведьмака и ответил на вопрос, как он относится к адаптации своего произведения от Netflix.
«Видел и хуже, видел и лучше», — коротко ответил Сапковский.
Пять лет назад писатель говорил, что после седьмой книги под названием «Владычицы озера» он не планирует продолжать сагу. Тогда Сапковский сообщал о возможном создании приквела или сайдквела.
В конце прошлого года на экраны вышел проект «Ведьмак. Происхождение». Критикам не понравился сериал за скомканный сюжет и быстрый темп повествования, сообщает портал RT.