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Российские военные пленили солдат ВСУ, которых обучали иностранные инструкторы

Армия
Российские военные пленили солдат ВСУ, которых обучали иностранные инструкторы

Российские военные в ходе контрнаступления в ЛНР захватили в плен солдат ВСУ, обучавшихся у инструкторов из Франции и Грузии. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он сообщил РИА Новости, что в районе Кременной военные из 237-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ провели контрнаступление. Они захватили опорный пункт противника и ликвидировали около полусотни украинских солдат, а также взяли в плен некоторых из них.

Некоторые из них находились в наркотическом опьянении, пояснил Кимаковский. Он уточнил, что плененных военных обучали во Львове грузинские и французские инструкторы.
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