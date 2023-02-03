Российские военные пленили солдат ВСУ, которых обучали иностранные инструкторы

Российские военные в ходе контрнаступления в ЛНР захватили в плен солдат ВСУ, обучавшихся у инструкторов из Франции и Грузии. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Он сообщил РИА Новости, что в районе Кременной военные из 237-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ провели контрнаступление. Они захватили опорный пункт противника и ликвидировали около полусотни украинских солдат, а также взяли в плен некоторых из них.
Некоторые из них находились в наркотическом опьянении, пояснил Кимаковский. Он уточнил, что плененных военных обучали во Львове грузинские и французские инструкторы.