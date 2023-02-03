Российские военные пленили солдат ВСУ, которых обучали иностранные инструкторы

Он сообщил РИА Новости, что в районе Кременной военные из 237-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ провели контрнаступление. Они захватили опорный пункт противника и ликвидировали около полусотни украинских солдат, а также взяли в плен некоторых из них.