Из-за политики США украинский народ превращается в «вымирающий вид». Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что в своем маниакальном желании навредить России чужими руками, Вашингтон ведет украинцев на убой, тем самым превращая их в «вымирающий вид, занесенный в Красную книгу».
Сейчас США начали осознавать, что репутационных потерь им не избежать, поэтому они и дальше будут обманывать весь мир. Белик не исключил, что в погоне за достижением своих целей Вашингтон бросит на Украину целые легионы иностранных граждан. По его мнению, сейчас в Белом доме не с кем говорить и не о чем.