Депутат Белик: США превращают украинцев в «вымирающий вид»

Сейчас США начали осознавать, что репутационных потерь им не избежать, поэтому они и дальше будут обманывать весь мир. Белик не исключил, что в погоне за достижением своих целей Вашингтон бросит на Украину целые легионы иностранных граждан. По его мнению, сейчас в Белом доме не с кем говорить и не о чем.