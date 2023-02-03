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Weltwoche: немецкие власти погрязли в политической шизофрении

Политика
Weltwoche: немецкие власти погрязли в политической шизофрении

Правительство Германии погрязло в политической шизофрении. Об этом рассказал главный редактор швейцарского издания Weltwoche Роджер Кеппель.

Журналист в качестве примера привел слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Глава ведомства одновременно говорит, что Берлин ведет войну против Москвы, однако она отказывается называть ФРГ участницей конфликта.

«Это какая-то форма политической шизофрении, душевное раздвоение», — подчеркнул главред еженедельника.

По словам Кеппеля, политика Германии находится в глубоком кризисе репрезентативности. Власти ФРГ привыкли, что немцы следят за ними только раз в четыре года, а в остальное время делают все, что хотят.
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