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Немецкая община Крыма призвала Шольца одуматься насчет поставок оружия Киеву

Политика
Немецкая община Крыма призвала Шольца одуматься насчет поставок оружия Киеву

Канцлеру Германии Олафу Шольцу необходимо одуматься и поменять свою позицию относительно поставок вооружения Киеву. Об этом заявил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

Община призвала немецкого канцлера сменить свою позицию, пока есть время, иначе он может войти в историю как пособник украинского фашизма. Гемпель считает, что немцы должны «поставить на место мозги своим политикам», которые предоставляют Украине вооружение и танки для противостояния России. Он добавил, что величие Германии возможно только в дружбе с РФ, однако сейчас этому препятствуют США.
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