Община призвала немецкого канцлера сменить свою позицию, пока есть время, иначе он может войти в историю как пособник украинского фашизма. Гемпель считает, что немцы должны «поставить на место мозги своим политикам», которые предоставляют Украине вооружение и танки для противостояния России. Он добавил, что величие Германии возможно только в дружбе с РФ, однако сейчас этому препятствуют США.