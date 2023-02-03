Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом на Сахалине

Утром в Холмском районе в ДТП попали школьный автобус с одиннадцатью детьми в возрасте от семи до шестнадцати лет, легковой автомобиль и два бензовоза. Пострадали двое взрослых из легковушки и пятеро школьников. Сейчас в больнице обследуются восемь детей.