Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом на Сахалине

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП на юге Сахалинской области, в котором пострадали школьники. Об этом сообщает региональный главк СКР.
Возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи выехали на место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что причиной ДТП стало то, что водитель легковушки не справился с управлением. Об этом свидетельствуют предварительные данные ГИБДД.
Утром в Холмском районе в ДТП попали школьный автобус с одиннадцатью детьми в возрасте от семи до шестнадцати лет, легковой автомобиль и два бензовоза. Пострадали двое взрослых из легковушки и пятеро школьников. Сейчас в больнице обследуются восемь детей.