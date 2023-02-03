Петербуржцы начали свой день в пробках из-за неубранного снега на дорогах

Жители Санкт-Петербурга в очередной раз начали свой рабочий день в пробках, которые образовались из-за неубранного снега на дорогах. Сотрудники коммунальных служб города снова не потрудились очистить улицы.
У петербуржцев может сложиться впечатление, что ночью город вообще никто не чистил, поскольку дороги до сих пор завалены снегом. Однако точно сказать, сколько специальной техники работало невозможно, поскольку портал по мониторингу все еще не работает.
Смольный много лет подряд не может справиться с зимними проблемами. Администрация губернатора Петербурга Александра Беглова ежегодно показывает полную беспомощность перед снегом. В результате горожане тратят свое время в пробках, попадают чаще в аварии, а также рискую получить травмы на неубранных тротуарах.