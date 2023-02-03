Петербуржцы начали свой день в пробках из-за неубранного снега на дорогах

Смольный много лет подряд не может справиться с зимними проблемами. Администрация губернатора Петербурга Александра Беглова ежегодно показывает полную беспомощность перед снегом. В результате горожане тратят свое время в пробках, попадают чаще в аварии, а также рискую получить травмы на неубранных тротуарах.