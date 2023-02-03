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Звезда «Однажды в России» Ольга Картункова разжилась квартирой в Москве

Шоу-бизнес
Звезда «Однажды в России» Ольга Картункова разжилась квартирой в Москве

Звезда шоу «Однажды в России» юмористка Ольга Картункова обзавелась квартирой в Москве. Об этом сообщает портал «7 дней».

В столицу она переехала всего четыре года назад из Ставрополья. Теперь же ее можно назвать москвичкой. Однако, как сообщила артистка, квартиру ей все-таки пришлось взять в ипотеку.

Также Картункова сейчас готовится к свадьбе. Буквально недавно она рассказала своим фанатам, что пять лет назад развелась с супругом Виталием. Из-за того, что звезда не распространяется о своей личной жизни, об этом разрыве никто не знал. Личность своего нового избранника она традиционно держит в тени.
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