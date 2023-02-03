Звезда «Однажды в России» Ольга Картункова разжилась квартирой в Москве

Также Картункова сейчас готовится к свадьбе. Буквально недавно она рассказала своим фанатам, что пять лет назад развелась с супругом Виталием. Из-за того, что звезда не распространяется о своей личной жизни, об этом разрыве никто не знал. Личность своего нового избранника она традиционно держит в тени.