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Сийярто призвал посла США не вмешиваться во внутренние дела Венгрии

Политика
Сийярто призвал посла США не вмешиваться во внутренние дела Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что послу США в Будапеште Дэвиду Прессману не стоит пытаться вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом сообщает телеканал ATV.

Ранее Прессман упрекнул Будапешт в проведении выгодной для России политики. В частности, он раскритиковал отказ страны от антироссийских санкций.

Сийярто в ответ на высказывания посла заявил, что Венгрия является суверенным государством. По этой причине не имеет значения, что посол другой страны думает о политических процессах в стране.

Министр отметил, что народ Венгрии сам решит, хорошо работает правительство или нет, а затем выразит свою волю на парламентских выборах. Он указал, что внешняя политика страны определяется венгерскими национальными интересами. Сейчас им отвечает скорейший приход мира на Украину.
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