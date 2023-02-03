Сийярто призвал посла США не вмешиваться во внутренние дела Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что послу США в Будапеште Дэвиду Прессману не стоит пытаться вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом сообщает телеканал ATV.
Ранее Прессман упрекнул Будапешт в проведении выгодной для России политики. В частности, он раскритиковал отказ страны от антироссийских санкций.
Сийярто в ответ на высказывания посла заявил, что Венгрия является суверенным государством. По этой причине не имеет значения, что посол другой страны думает о политических процессах в стране.
Министр отметил, что народ Венгрии сам решит, хорошо работает правительство или нет, а затем выразит свою волю на парламентских выборах. Он указал, что внешняя политика страны определяется венгерскими национальными интересами. Сейчас им отвечает скорейший приход мира на Украину.