Сийярто призвал посла США не вмешиваться во внутренние дела Венгрии

Министр отметил, что народ Венгрии сам решит, хорошо работает правительство или нет, а затем выразит свою волю на парламентских выборах. Он указал, что внешняя политика страны определяется венгерскими национальными интересами. Сейчас им отвечает скорейший приход мира на Украину.