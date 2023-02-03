Польские фермеры грозят «крестьянским бунтом» из-за украинской пшеницы

Фермеры из Польши оказались под угрозой разорения из-за стоимости украинского зерна. Это побудило их выйти на акцию протеста, сообщает портал RMF24.
Как сообщает источник, фермеры вышли на польско-украинскую границу и перегородили проезд. Они выступают против ввоза зерна с Украины, которое далее не идет на экспорт, хотя предназначено именно для этого. Фермеры отмечают также крайне низкое качество этого сырья.
Согласно официальной информации, за 2022 год в Польшу ввезли около двух миллионов тонн украинского зерна. Недовольные фермеры теперь не могут продать польскую пшеницу даже за 1000 злотых, поскольку привезенное зерно в закупках дешевле.