Польские фермеры грозят «крестьянским бунтом» из-за украинской пшеницы

Как сообщает источник, фермеры вышли на польско-украинскую границу и перегородили проезд. Они выступают против ввоза зерна с Украины, которое далее не идет на экспорт, хотя предназначено именно для этого. Фермеры отмечают также крайне низкое качество этого сырья.