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Туристы перечислили пять самых романтичных мест России для отдыха на 14 февраля

Общество
Туристы перечислили пять самых романтичных мест России для отдыха на 14 февраля

Сразу пять городов вошли в рейтинг самых популярных мест для романтического отдыха, а также для предложения руки и сердца. Об этом сообщает АТОР, ссылаясь на исследование Национального туроператора «Алеан».

В опросе приняли участие 30 тысяч россиян. Место лидера традиционно занимает Санкт-Петербург, за который проголосовали 46% респондентов. Здесь посещают Поцелуев мост, грифонов, набережные и «стрелку» Васильевского острова.

На втором месте расположили горы Сочи. Излюбленными местами туристов стали смотровые площадки на курортах «Газпром» и «Красная Поляна». В это место можно отправиться на выходные или в свадебное путешествие.

Тройку лидеров замыкает Калининград. В нем больше всего привлекают старинные замки, улицы и мосты. Также в пятерку вошли Сахалин и Нижний Новгород.
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