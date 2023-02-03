Туристы перечислили пять самых романтичных мест России для отдыха на 14 февраля

Сразу пять городов вошли в рейтинг самых популярных мест для романтического отдыха, а также для предложения руки и сердца. Об этом сообщает АТОР, ссылаясь на исследование Национального туроператора «Алеан».
В опросе приняли участие 30 тысяч россиян. Место лидера традиционно занимает Санкт-Петербург, за который проголосовали 46% респондентов. Здесь посещают Поцелуев мост, грифонов, набережные и «стрелку» Васильевского острова.
На втором месте расположили горы Сочи. Излюбленными местами туристов стали смотровые площадки на курортах «Газпром» и «Красная Поляна». В это место можно отправиться на выходные или в свадебное путешествие.
Тройку лидеров замыкает Калининград. В нем больше всего привлекают старинные замки, улицы и мосты. Также в пятерку вошли Сахалин и Нижний Новгород.