Посол Бикантов: армия ЦАР разгромила вооруженных боевиков благодаря российским инструкторам

Подразделения жандармерии ЦАР регулярно проходят интенсивные тренировки под руководством российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер». Отечественные специалисты оказывают консультативную поддержку силовым структурам и армейским подразделениям республики, а также помогают им совершенствовать профессиональные навыки. Власти в Банги постепенно возвращают конституционный строй в регионах, где прежде действовали боевики. Накануне центральноафриканские ВВС вместе с отрядами сухопутных войск ликвидировали крупный отряд радикалов на севере страны.