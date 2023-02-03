Посол Бикантов: армия ЦАР разгромила вооруженных боевиков благодаря российским инструкторам

Российские инструкторы помогли армии ЦАР разгромить основную часть незаконных вооруженных формирований в стране. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол России в Банги Александр Бикантов.
Он также подчеркнул, что власти высоко оценивают вклад и работу российских военных инструкторов. Они на качественном уровне подготовили местных военных, полицейских и сотрудников жандармерии к борьбе с незаконными вооруженными формированиями.
В общественном мнении ЦАР преобладает тезис, что предотвратить насильственное свержение власти в стране сумела именно Россия, заметил посол. В беседе с ним премьер-министр Феликс Молуа открыто называет нашу страну друзьями.
Подразделения жандармерии ЦАР регулярно проходят интенсивные тренировки под руководством российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер». Отечественные специалисты оказывают консультативную поддержку силовым структурам и армейским подразделениям республики, а также помогают им совершенствовать профессиональные навыки. Власти в Банги постепенно возвращают конституционный строй в регионах, где прежде действовали боевики. Накануне центральноафриканские ВВС вместе с отрядами сухопутных войск ликвидировали крупный отряд радикалов на севере страны.