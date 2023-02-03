Украинский пленный признался в убийстве мирных жителей под Волновахой

Украинский военнопленный Вячеслав Симбирский признался в убийстве девяти мирных жителей под Волновахой в Донецкой Народной Республике в марте прошлого года. Он рассказал об этом во время беседы с РИА Новости.
По словам Симбирского, он убил семь человек, в том числе трех женщин, выстрелом из гранатомета по жилому зданию. Этот приказ отдало его командование. Украинские солдаты в марте 2022 года были разбиты и отступали после столкновения с российскими солдатами.
Симбирский сообщил, что две БМП находились на прикрытии. Он заметил, как они атакуют дома. В этот момент украинские солдаты убегали. При этом на дороге оказались два мирных жителя, по которым пленный выпустил очередь с испуга.