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SCMP: западное оружие с Украины оказывается в нестабильных регионах через черные рынки

Армия
SCMP: западное оружие с Украины оказывается в нестабильных регионах через черные рынки

Оружие, которое западные страны передают Украине, оказываются в нестабильных регионах через черные рынки. Материал об этом для издания South China Morning Post написала журналистка Мариам Шах.

Она заявила, что передача западного оружия может стать причиной бесконечного потока насилия и кровопролития в европейских странах. Продолжение поставок киевскому режиму также провоцирует гонку вооружений.

По словам журналистки, необходимо приложить все усилия для дипломатического урегулирования кризиса, пока конфликт не вышел из-под контроля. Для предотвращения утечек странам нужно внедрить процедуры контроля над вооружениями.
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