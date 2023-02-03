Оружие, которое западные страны передают Украине, оказываются в нестабильных регионах через черные рынки. Материал об этом для издания South China Morning Post написала журналистка Мариам Шах.
Она заявила, что передача западного оружия может стать причиной бесконечного потока насилия и кровопролития в европейских странах. Продолжение поставок киевскому режиму также провоцирует гонку вооружений.
По словам журналистки, необходимо приложить все усилия для дипломатического урегулирования кризиса, пока конфликт не вышел из-под контроля. Для предотвращения утечек странам нужно внедрить процедуры контроля над вооружениями.