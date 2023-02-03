Барбашов: киевский режим проводит репрессии в отношении получивших гумпомощь от России

Глава администрации Снигиревского района также сообщил, что все люди, у которых были обнаружены хотя бы пакеты или обертки, подтверждающие гумпомощь от России, оказались в списке подозреваемых. Киевский режим также начал помечать их дома специальными знаками, которые обозначают, что в здании проживают не лояльные Украине люди.