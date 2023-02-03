Киевский режим репрессирует жителей Снигиревки, которые получали гуманитарную поддержку со стороны России. Этой информацией поделился глава местной администрации Юрий Барбашов.
По его словам, обстановка в данный момент в этом районе является крайне сложной. Барбашов рассказал об этом во время беседы с РИА Новости.
Глава администрации Снигиревского района также сообщил, что все люди, у которых были обнаружены хотя бы пакеты или обертки, подтверждающие гумпомощь от России, оказались в списке подозреваемых. Киевский режим также начал помечать их дома специальными знаками, которые обозначают, что в здании проживают не лояльные Украине люди.