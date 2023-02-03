Советник главы ДНР Кимаковский сообщил о стягивании украинских резервов под Артемовск

Киевские власти в срочном порядке начали стягивать резервные силы под Артемовск. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что Украина пока не отводит свои войска из Артемовска. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои.
Еще в январе боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что Киев подтягивает свои войска с тыловых позиций в Артемовск. Однако, как показывает практика, дополнительные силы не эффективны.
Ранее «вагнеровцы» в ходе боев взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала кадры с «музыкантами», держащими флаг в городе.