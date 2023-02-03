Конгрессвуман Грин призвала Байдена ликвидировать китайский зонд над США

Президент США Джо Байден должен в ближайшее время сбить китайский наблюдательный зонд, который летает в небе над страной. По версии Пентагона он принадлежит Китаю и собирает информацию.
Конгрессвуман Марджори Тейлор Грин потребовала от американского лидера избавиться от китайского воздушного шара. Об этом она написала на своей странице в Twitter. По словам Грин, бывший президент США Дональд Трамп никогда не стал бы терпеть подобные вещи.
Ранее в Пентагоне сообщили, что в небе над США последние несколько дней летает разведывательный воздушный зонд. По некоторым данным, он прибыл со стороны Алеутских островов.