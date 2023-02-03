Бывшая участница «Дома-2» Донцова осталась без квартиры в Москве

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Майя Донцова лишилась трехкомнатной квартиры в Москве. Звезда призналась, что получила ее не вполне честным путем, сообщает Starhit.
Донцова выиграла квартиру год назад в конкурсе «Дома-2». Однако вскоре она получила уведомление, что жилье забирают. Девушка подчеркнула, что ей говорили о пожизненном пользовании.
«А потом оказывается, квартира дается всего на год, даже полгода!» — посетовала Донцова.
Экс-участница популярного проекта попыталась выяснить причины выселения, но не смогла. В результате, 30 января звезда вернула квартиру.
Донцова призналась, что «много денег вложила» в то, чтобы занять первое место в конкурсе. Она считает, что квартиру «не выиграла, а по сути купила». Кроме того, за девушку голосовали фан-группы. По словам Донцовой, так поступали все финалисты.