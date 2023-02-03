Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пленный солдат ВСУ рассказал, как врачи раздавали бойцам амфетамин перед боем

Армия
Пленный солдат ВСУ рассказал, как врачи раздавали бойцам амфетамин перед боем

Военный врач раздавал украинским военным перед боем амфетамин. Медик говорил, что наркотики якобы повышают боеспособность. Об этом рассказал украинский военнопленный Вячеслав Симбирский в беседе с РИА Новости.

Как рассказал пленный, бойцов было около 15-20 человек. Врач достал герметичный пакетик с белым порошком и дал одному из военных. Медик предложил раздать порошок всем, кому страшно.

Сам Симбирский родом из Кривого Рога. Он проходил службу по контракту, а в плен сдался в октябре прошлого года под Угледаром. Пленный отметил, что случай с раздачей наркотиков произошел в марте 2022 года в селе Новопетряковка.
наркотики всу плен
Военкоры ФАН
Лучшие в аду