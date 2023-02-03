Лейбористка Ривс: экономика Великобритании катится вниз

Великобритания «катится вниз», пока весь мир развивается. Дела у британской экономики хуже, чем у российской, заявила представитель Лейбористской партии, «теневой» канцлер казначейства Рейчел Ривс.
«У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями», – отметила парламентарий.
МВФ ранее подготовил прогноз по экономике Великобритании на текущий год. Он оказался наихудшим среди ведущих стран Запада и хуже находящейся под санкциями России, сообщил телеканал Channel 4.
Журналисты объяснили плохой прогноз нехваткой работников, ростом налогов и ипотечных кредитов. МВФ ожидает, что британская экономика упадет более чем на 0,5%. Соединенное Королевство станет единственной ведущей страной, которой грозит рецессия.
Международный валютный фонд в январском прогнозе заметно улучшил оценки развития экономики России, сообщает «Царьград». МВФ ожидает рост российского ВВП на 0,3%.